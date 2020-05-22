مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى 11 على وفاة الرئيس رو مو هيون

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أقيمت أول من أمس السبت مراسم تذكارية للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية عشرة على وفاة الرئيس الكوري الأسبق "رو مو هيون"، في مسقط رأسه في قرية "بونغ ها" في مدينة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وحضر المراسم التذكارية حوالي 100 من المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان وأفراد عائلة الرئيس الراحل، بمن فيهم السيدة الأولى السابقة "كوان يانغ سوك"، ورئيس البرلمان "مون هي سانغ"، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، وزعيم التكتل البرلماني لحز ب المستبقل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ"، بالإضافة إلى رئيسة حزب العدالة "كيم سانغ جونغ".وتم خلال المراسم عرض مقطع فيديو بعنوان "إنسان بسيط، وسلطة متواضعة، ودولة قوية"، يشمل ذكريات عن الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون".وقد تم بث فعاليات المراسم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت للذين لم يتمكنوا من حضور المراسم بسبب تفشي فيروس كورونا.