اليابان ترفع بالكامل حالة الطوارئ ضد فيروس كورونا

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قررت الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ الخاصة بها بالكامل ضد تفشي فيروس كورونا-19 بعد الانخفاضات الأخيرة في الإصابات في البلاد.وقال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إن حالة الطوارئ التي ظلت سارية في أربع مناطق حضرية في طوكيو وهوكايدو منذ يوم 7 أبريل، سيتم رفعها.وقد شهدت المحافظات اليابانية الـ42 الأخرى رفع تلك الإجراءات يوم 14 مايو ويوم الخميس الماضي.وقال وزير الاقتصاد الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" في كلمة أمام اللجنة التوجيهية التابعة لمجلس النواب إن الانخفاض الأخير في الإصابات والاستعداد الطبي والمراقبة يجعل من تلك الإجراءات غير ضرورية.وقد ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا-19، التي تم الإبلاغ عنها في اليابان، في مستوى أقل من 40 لليوم السابع على التوالي حتى يوم أول من أمس الأحد، ثم ارتفع إلى 42 أمس.