الرئيس الكوري يؤكد أن حكومته قادرة على السيطرة على حالات الإصابة بكورونا

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن نظام الحجر الصحي الكوري يمكنه التعامل مع العدد الحالي للعدوى بفيروس كورونا-19 في البلاد.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس أمس الاثنين مع رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" في المكتب الرئاسي بهدف التحقق من حالة تفشي فيروس كورونا. لكن الرئيس حذر أيضا من أن هناك دائما احتمالا بحدوث إصابات عنقودية جديدة، وطلب من سلطات الحجر الصحي أن تقوم بسرعة بتشخيص المصابين وفرض الحجر الصحي عليهم.ونقلا عن خبراء حذروا من موجة ثانية من الفيروس، دعا الرئيس مون إلى بذل جهود استباقية وإجراء تنسيق فعال بين الوكالات ذات الصلة للتعامل مع هذا الاحتمال.ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، من المتوقع أن يتم رفع مستوى المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى درجة وزارة، ضمن هذه الجهود، بالإضافة إلى تأمين المزيد من المستشفيات وزيادة عدد الأسرّة فيها.كما تم الاتفاق خلال اجتماع الأمس على ضرورة إجراء تغييرات في النظام الحالي لتوزيع الكمامات بالنظر إلى الزيادة في مخزونها، وهو ما يعني إمكانية تصدير المزيد منها أو توزيعها محليا.