انتعاش مؤشر ثقة المستهلك الكوري في مايو

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انتعشت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ستة أشهر في شهر مايو بسبب انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 77,6 نقطة هذا الشهر، بزيادة مقدارها 6,8 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر تحت 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وقد انخفض المؤشر بسرعة خلال خمسة أشهر متتالية قبل أن ينخفض أكثر إلى أقل مستوى له منذ ديسمبر 2008، في شهر أبريل الماضي. وأرجع البنك المركزي هذا الانتعاش في شهر مايو إلى التباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد، وتخفيف حملات التباعد الاجتماعي في الداخل والخارج، وإجراءات التحفيز النشطة للحكومة الكورية.وقد قفز المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية للظروف الاقتصادية بمقدار 8 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 67 نقطة، كما ارتفع مؤشر منفصل يقيس معنويات الناس تجاه الظروف الاقتصادية الحالية بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 36 نقطة.