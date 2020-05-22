اعتقال اثنين من المتورطين في قضية الفيديوهات الجنسية

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أصدرت محكمة محلية مذكرات توقيف بحق عضوين في المجموعة المتورطة في قضية فيديوهات الاستغلال الجنسي عبر تطبيق تليغرام.وقبلت محكمة مقاطعة سيول المركزية أمس الاثنين طلب النيابة العامة بالقبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تحديدهما فقط من خلال لقبهما "إيم" و"جانغ"، بتهمة إنتاج وتوزيع محتويات استغلال جنسي، وكذلك الانضمام إلى منظمة إجرامية.وأصدرت المحكمة أوامر الاعتقال، موضحة أنه تم التحقق من معظم التهم المنسوبة إليهما وأن المشتبه بهما قد يدمران الأدلة ويهربان. كان الاثنان ضمن الأعضاء الذين يتلقون أجرا في مجموعة "باك سا بانغ" على خدمة الرسائل "تليغرام". وألقي القبض على مؤسس المجموعة "تشو جو بين" وغيره من الأعضاء بتهمة إنتاج وتوزيع محتويات فيديو تتضمن اعتداءات جنسية على نساء وفتيات قاصرات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها إصدار أمر اعتقال أو يتم إصداره بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية. وقامت الشرطة بتطبيق التهمة على العضوين لأنهما انضمام إلى "باك سا بانغ" وهما مدركيْن أن غرفة الدردشة كانت تعمل في إطار نظام من الأدوار والمسؤوليات المشتركة، ولا تتم إدارتها بواسطة "تشو" وحده.