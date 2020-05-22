الصين تخفض قيمة اليوان إلى أقل مستوى منذ عام 2008

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خفض البنك المركزي الصيني أمس الاثنين سعره المرجعي اليومي للعملة الصينية "يوان" إلى أقل مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس إن بنك الصين الشعبي قرر تثبيت سعر اليوان عن1209.7 للدولار الواحد للدولار قبل افتتاح السوق.ويعتبر هذا المستوى أقل بـ270 نقطة، أي بـ0,38%، مقارنة بسعره السابق، وهو أيضا أقل مستوى لسعر اليوان الصيني منذ يوم 28 فبراير من عام 2008.وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت العملة الصينية أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر في التعاملات وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بكين بشدة في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا وأيضا تحركها لتطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.