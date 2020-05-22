بدءا من اليوم: الكمامات إلزامية في وسائل النقل العام الكورية

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اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لن يُسمح للركاب الذين لا يرتدون أقنعة واقية باستخدام الحافلات وسيارات الأجرة ومترو الأنفاق في كوريا الجنوبية.وقال المركز الرئيسي للتدابير المضادة للكوارث وتعزيز السلامة أمس إن هذا الإجراء الجديد يأتي ضمن إرشادات الحكومة المعززة ضد انتشار فيروس كورونا-19، المسماة "الحجر الصحي في الحياة اليومية".وسوف تعفي الحكومة مؤقتًا مشغلي وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة من تعليق التشغيل أو الغرامات لرفض الركاب بدون أقنعة.كما سيُطلب من السائقين أيضًا ارتداء الأقنعة، وإلا سيتخذ رؤساء الحكومات المحلية إجراءات مضادة مناسبة.ويذكر أنه حتى أول من أمس الأحد، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين9 سائقي الحافلات ، و 12سائقي سيارات الأجرة. واعتبارًا من الغد الأربعاء، سيطلب من جميع الركاب الذين يستقلون رحلات جوية داخلية أو دولية ارتداء الأقنعة أيضا.