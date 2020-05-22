كوريا تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية دون مستوى 20 حالة، لليوم الثاني على التوالي.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 19 حالة، منها 16 حالة محلية المصدر، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس11 ألفا و225 شخصا حتى الآن.ومن بين حالات الإصابة محلية المصدر: 8 حالات في سيول و3 حالات في مدينة إنتشون، وحالتان في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في كل من مدينة ديغو ومقاطعة شمال تشونغ تشنغ ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.أما الحالات الثلاثة الجديدة الأخرى فقد تم التأكد منها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 10 آلاف و275 شخصا .وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بمقدار شخصين ليصل إلى 269 شخصا.