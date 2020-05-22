الرئيس مون يشدد على ضرورة تعبئة القدرة المالية الشاملة للدولة

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة انتهاج سياسة مالية هجومية شبيهة بالسياسات المتبعة في وقت الحرب، من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال ترؤسه اجتماعا للاستراتيجية المالية عقد أمس الاثنين، حيث أشار إلى أن الركود في صناعات الخدمات الناجم عن جائحة كورونا يتوسع آفاقه ليشمل صناعات الإنتاج، وأن عدد الموظفين الجدد مستمر في الانخفاض.ودعا الرئيس "مون" البرلمان للمصادقة على الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة الضخمة في غضون شهر يونيو القادم.وفيما يخص المخاوف بشأن إضعاف السلامة المالية للبلاد بسب سياساته التحفيزية، كرر "مون" التأكيد على الحاجة للتغلب بسرعة على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا من خلال سياسات ضخ الأموال، ثم استعادة الصحة المالية عن طريق رفع معدل النمو الاقتصادي.وفي السياق نفسه، تعهد الرئيس "مون" بأن ترشد الحكومة أولا من نفقاتها عن طريق الحد من الإتفاق غير الضروري.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" على أهمية ضمان الفاعلية في تخطيط الميزانية وإنفاقها.ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية قريبا عن مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة والتدابير الاقتصادية التي ستتخدها للتغلب على تداعيات جائحة كورونا.