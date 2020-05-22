سيول تخفف القيود عن إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية للتعاون والتبادلات الثنائية

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من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية الجنوبية بتخفيف القيود المفروضة على إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية في مجال التعاون والتبادلات بين الكوريتين.كما سيتم السماح للحكومات الإقليمية بتنفيذ مشروعات التعاون والتبادل مع كوريا الشمالية بشكل مستقل دون الاعتماد على الحكومة المركزية.وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها قد أعدت مشروعا للقانون المعدل الخاص بالتبادلات بين الكوريتين للحصول على المصادقة البرلمانية عليه.وبموجب مشروع القانون المعدل، سيمكن لأي مواطن كوري جنوبي إجراء اتصالات مع الكوريين الشماليين من خلال تقديم تقرير فقط في هذا الشأن إلى وزير التوحيد الوطني.وكان لوزير التوحيد حق رفض أو قبول مثل ذلك التقرير إذا رأى أن تلك الاتصالات ستؤثر سلبا على مشروعات التبادل والتعاون بين الكوريتين والأمن الوطني والرفاهية العامة، ولكن تم حذف المادة الخاصة بهذا الشأن في مشروع القانون المعدل.كما يسمح القانون المعدل بإجراء اتصالات مع الجانب الشمالي دون تقديم تقرير مسبق، على أن يتم تقديمه بعد انتهاء الاتصالات.