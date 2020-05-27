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السياسية

المكتب الرئاسي الكوري يستبعد زيادة الضرائب لتمويل إجراءات التحفيز المالي

Write: 2020-05-27 10:49:10

المكتب الرئاسي الكوري يستبعد زيادة الضرائب لتمويل إجراءات التحفيز المالي

Photo : KBS News

استبعد المكتب الرئاسي الكوري إجراء زيادة في الضرائب كخيار "واقعي" لتمويل مجموعة إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة للتغلب على أزمة كورونا-19.
ونقل مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري، "تشونغ وا ديه"، هذا الرأي في اجتماع مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، عندما سئل عن دعوة الرئيس "مون جيه إين" لتنفيذ سياسات مالية صارمة، خلال الاجتماع السنوي للاستراتيجية المالية الوطنية، أول من أمس.
وقال المسؤول إن الزيادات الضريبية لم تكن من بين القضايا التي نوقشت خلال اجتماع يوم الاثنين، موضحا أن الاجتماعات الاقتصادية الطارئة برئاسة وزير المالية "هونغ نام كي" سوف تتعمق في تفاصيل التمويل.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تسعى حاليًا إلى تأمين الميزانيات اللازمة من خلال إعادة هيكلة نفقات الميزانية.
وكان مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" قد صرح في برنامج إخباري للكي بي إس الأسبوع الماضي بأن زيادة الضرائب ليست إجراءً سهلاً وأنها تتطلب مناقشة عامة.
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