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المحلية

كوبانغ تغلق مركز توزيع بعد إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا

Write: 2020-05-27 10:49:38

كوبانغ تغلق مركز توزيع بعد إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

اضطرت شركة "كوبانغ"، التي تعد إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة على الإنترنت في كوريا الجنوبية، إلى إغلاق مركز لوجستي تابع لها بعد اكتشاف إصابة العديد من الموظفين هناك بفيروس كورونا-19.
وأعلنت "كوبانغ" أمس الثلاثاء عن الإغلاق المؤقت لمجمعها في مدينة "بوتشون"، موضحة أنه سيتم اختبار جميع الموظفين الذين يعملون هناك وفحصهم بشأن فيروس كورونا.
ووفقاً لمسؤولي الشركة ومدينة "بوتشون"، تم التأكد من إصابة ثلاثة عمال يقومون بالتغليف النهائي للمنتجات في مركز التوزيع، بفيروس كورونا يومي الأحد والاثنين، كما تم تشخيص حالات أربعة موظفين آخرين بالمرض.
وقد أثارت حالات الإصابة بالفيروس مخاوف العملاء من احتمال تأثرهم بسبب البضائع المسلمة لهم.
ومن جانبها، تأكدت الشركة من إرسال جميع المنتجات من مراكز التوزيع الأخرى بعد إجراء عملية تطهير شاملة.
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