قيادة قوات الأمم المتحدة تحكم بخرق الكوريتين للهدنة في المنطقة منزوعة السلاح

Photo : KBS News

حكمت قيادة قوات الأمم المتحدة بأن الكوريتين قد انتهكتا اتفاقية الهدنة بتبادلهما الأخير لإطلاق النار عبر الحدود. وأعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن نتائج تحقيقاتها في حادث تبادل إطلاق النار الذي وقع يوم 3 مايو الجاري، وقالت إن الجانب الكوري الشمالي انتهك قيود وقف إطلاق النار بإطلاق أربع جولات من الطلقات من سلاح صغير بقطر 14,5 ملليمتر على نقطة حراسة كورية جنوبية من شمال خط ترسيم الحدود العسكري. لكنها أضافت أنه لا يمكنها الحكم على ما إذا كان إطلاق النار من قبل كوريا الشمالية متعمدا أم لا.كما اعترضت قيادة الأمم المتحدة على رد الجيش الكوري الجنوبي على إطلاق النار بجولتين من الطلقات التحذيرية والبث الصوتي عبر الحدود بعد نصف ساعة تقريبًا، ووصفت ذلك بأنه يرقى أيضًا إلى حد خرق اتفاقية الهدنة.وأشارت قيادة الأمم المتحدة أيضًا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي تعاون بنشاط مع التحقيقات، في حين أن بيونغ يانغ لم ترد حتى الآن على طلبها للحصول على معلومات بشأن عمليات إطلاق النار.ويذكر أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وقيادة الأركان المشتركة في سيول، قد أعربتا في وقت سابق عن اعتقادهما بأن إطلاق النار الكوري الشمالي كان "حادثا عرضيا".