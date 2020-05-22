2,4 مليون طالب يعودون إلى المدارس رغم المخاوف من فيروس كورونا

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عاد حوالي 2,4 مليون طالب في كوريا إلى المدارس اليوم الأربعاء وسط مخاوف مستمرة بشأن الانتشار المتواصل لفيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة التعليم إن الخطوة الثانية لإعادة فتح المدارس على مراحل في البلاد ستشمل الطلاب في الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية، والطلاب الأكبر سنا في المدارس الإعدادية، وطلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية، إلى جانب الصغار في رياض الأطفال. وكان حوالي 440 ألف من الطلاب في الصف الثالث في المدارس الثانوية قد عادوا الأسبوع الماضي إلى فصولهم الدراسية، حتى ينتهوا من العام الدراسي قبل موعد امتحان القبول بالجامعات المقرر له شهر نوفمبر القادم. ومع ذلك، ستتخذ المدارس خطوات مختلفة للحفاظ على مسافات بين طلاب الصفوف الأدنى، وتقليل أحجام الفصول الدراسية من خلال تنظيم الحضور بشكل متناوب في أيام الدراسة للفصول المختلفة. وسوف تنشر الوزارة حوالي 30 ألف شخص لدعم الجهود التي تضمن للطلاب ممارسة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح. كما قررت الوزارة زيادة عدد أيام الغياب المسموح بها حتى يتمكن الطلاب من البقاء في منازلهم دون قلق بشأن الحضور المدرسي.ومن ناحية أخرى، تم تأجيل إعادة فتح حوالي 200 مدرسة، بما في ذلك إحدى عشرة مدرسة في سيول، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة العديد من الأطفال وبعض المعلمين بفيروس كورونا.