انتعاش معنويات الشركات الكورية في مايو

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انتعش المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في شهر مايو، حيث أظهر الاستهلاك المحلي علامات على الانتعاش بفضل أموال الإغاثة الطارئة من فيروس كورونا، التي ضختها الحكومة مؤخرا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات إلى 53 نقطة لهذا الشهر، بزيادة مقدارها نقطتان مقارنة بما كان عليه في شهر أبريل.وكان المؤشر قد ظل ينخفض خلال أربعة أشهر متتالية قبل أن يصل في أبريل إلى أقل مستوياته منذ أكثر من أحد عشر عاما. ويذكر أن قراءة المؤشر تحت 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وأضاف التقرير أن مؤشر التوقعات لجميع الصناعات للشهر القادم قد ارتفع أيضا بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 53 نقطة، وهو أول ارتفاع في هذا المؤشر منذ أربعة أشهر.ومع ذلك، استمر مؤشر الشركات المصنعة في التدهور، حيث انخفض إلى 49 نقطة، أي أقل بـ3 نقاط مقارنة بشهر أبريل، كما كان مستواه في أبريل هو الأقل منذ فبراير 2009 عندما سجل 43 نقطة. وقفز مؤشر الشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار 6 نقاط، ليصل إلى 56 نقطة.