واشنطن تؤيد التعاون بين الكوريتين بحيث يكون متوازيا مع التجريد النووي

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تأييدها للتعاون بين الكوريتين بحيث يكون متماشيا مع نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.جاء ذلك في أعقاب إعلان حكومة كوريا الجنوبية عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط عملية الاتصال بين الكوريتين.ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله أمس إن الولايات المتحدة تؤيد التعاون بين الكوريتين وتنسق مع حليفتها كوريا الجنوبية من أجل تنفيذ هذا التعاون بالتوازي مع التقدم في عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وكانت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس عن تعديلات على مشروع قانون التعاون والتبادلات بين الكوريتين الذي يصادف هذا العام الذكري الثلاثين على سنه.وتتضمن التعديلات تبسيط إجراءات الاتصال بين السكان في الكوريتين، بحيث يتم فقط التقدم بتقرير في هذا الشأن لوزير التوحيد، والسماح للحكومات المحلية بتنفيذ المشروعات مع كوريا الشمالية بنفسها دون اعتماد من الحكومة المركزية.