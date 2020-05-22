بكين تناقش مع سيول قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ

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تبين أن الحكومة الصينية ناقشت مع نظيرتها الكورية الجنوبية قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ الذي تسعى بكين إلى فرضه وسط صراعاتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة.وصرح مصدر مسؤول في السفارة الصينية لدى سيول أمس عبر الهاتف لوكالة يونهاب للأنباء، بأن حكومة بلاد ناقشت التطورات في عملية سن القانون مع مختلف الأطراف بما فيها الحكومة الكورية، عبر القنوات الدبلوماسية.وردا على سؤال عما إذا كانت بكين قد طلبت من الحكومة الكورية تأييد موقفها، تجنب المسؤول الصيني إعطاء رد مباشر، وقال إن الجانبين ناقشا وتقاسما الأمور ذات الصلة بهذا الموضوع.وكان السفير الصيني لدى سيول "شينغ هاي مينغ" قد قال في مقابلة مع قناة التلفزيون الصيني المركزية يوم 24 من هذا الشهر إن كلا من الصين وكوريا الجنوبية يحترم مواقف بعضهما البعض من القضايا المهمة باعتبارهما دولتين جارتين تجمعهما علاقات ودية، مؤكدا على أن مسألة هونغ كونغ ليست استثناء من ذلك.الجدير بالذكر أن مسودة القانون تنص على حظر ومعاقبة تدخل القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ، وإنشاء جهة لتنفيذ ذلك، وقد تم تقديمها للجمعية الشعبية الصينية التي افتتحت يوم 22 من هذا الشهر.وفي المقابل، وصفت الإدارة الأمريكية التحرك الصيني بأنه "خطأ كبير"، وظلت تمارس ضغوطا قوية على الصين من خلال التلويح بإلغاء المكانة الخاصة التي تمنحها لهونغ كونغ.