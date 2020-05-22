سيول تقدم 4.9 مليون دولار لمشروع تعليم الإحصاءات في كوريا الشمالية

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من المتوقع أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية 4,9 مليون دولار على مدار 6 أعوام، بدءا من هذا العام، لدعم مشروع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى زيادة تعليم الإحصاءات في كوريا الشمالية.وعقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعها رقم 314 للجنة تنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين اليوم، حيث وافقت على دعم مشروع "قدرات التنمية المستدامة في كوريا الشمالية" الذي تنفذه لجنة الأمم المتحدة، وذلك من خلال صندوق التعاون بين الكوريتين.وجاء هذا القرار تلبية لطلب من اللجنة، حيث يُتوقع أن تقدم سيول حوالي 720 ألف دولار هذا العام.وسوف يستخدم هذا الدعم في مجال تعليم السكان في كوريا الشمالية علم الإحصاءات بما في ذلك مبادئ الإحصاءات الدولية وطرق استخدامها.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن لجنة الأمم المتحدة وكوريا الشمالية قد أنهتا من مناقشة المشروع، موضحا أن هذا المشروع سيسهم في انخراط كوريا الشمالية في المجتمع الدولي وإنشاء سوق مشتركة بين الكوريتين في المستقبل، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز شفافية إنفاق هذا المبلغ من خلال تلقي تقارير سنوية في هذا الشأن.الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تشرف على مشروعات تعزيز قدرات الدول الأعضاء من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بغية حل القضايا العالمية، بما فيها الفقر وتلوث البيئة.