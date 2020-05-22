كوريا تتراجع بمركزين من حيث إجمالي الناتج المحلي

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اتضح أن حجم الاقتصاد الكوري يحتل المركز العاشر على مستوى العالم.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لكوريا الجنوبية حوالي تريليون و600 مليار دولار، لتحتل كوريا بذلك المركز العاشر من بين 38 دولة خضعت للبحث.وكانت كوريا قد احتلت المركز الثامن في عام 2018، لكن كندا وروسيا تقدمتا عليها في العام الماضي، ومن ثم تراجعت بمركزين، وهو التراجع الأول لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.ومن ناحية أخرى، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بعد أن بلغ إجمالي ناتجها المحلي 21 تريليون دولار، بينما احتلت الصين المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي يبلغ 14 تريليون دولار، ثم اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بعد ذلك بالترتيب.أما نصيب الفرد من الناتج المحلي في كوريا فقد بلغ حوالي 31 ألف دولار، لتحتل كوريا بذلك المركز الـ22، كما كانت عليه في العام الماضي.