40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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تشهد كوريا حاليا زيادة مستمرة في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا-19، بعد أن تم التأكد يوم 23 من هذا الشهر من إصابة عامل بالفيروس في مركز توزيع للبضائع تابع لشركة "كوبانغ" في مدينة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي".وحتى يوم أمس 26 مايو، تم التأكد من إصابة 13 شخصا، بمن فيهم العامل وعدد من معارفه وأفراد أسرته، كما تم التأكد من إصابة 10 آخرين في عدة المناطق في مدينة "إينتشون"، القريبة من بوتشون، خلال يوم أمس.ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في عدد المصابين خاصة في محيط العاصمة.من ناحية أخرى، أوضحت سلطات الحجر الصحي أن عدد المصابين الجدد في أنحاء البلاد بلغ 40 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ويعد هذا العدد الأكبر منذ 49 يوما.وكان معظم المصابين ذوي صلة بمركز "كوبانغ" للتوزيع.وتجري سلطات الحجر الصحي فحوصات على حوالي 3 آلاف و660 شخص يحتمل اتصالهم بالمصاب في مركز التوزيع.