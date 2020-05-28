مون يلتقي بقادة الأحزاب السياسية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يجتمع الرئيس "مون جيه إين" مع زعيمي التكتل البرلماني للحزب الحاكم والحزب المعارض اليوم الخميس، لمناقشة شؤون الدولة وجائحة فيروس كورونا-19.وسوف يعقد "مون" اجتماع غداء مع زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" ونظيره من حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، في المكتب الرئاسي.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء إنه لم يتم تحديد جدول الأعمال مسبقًا، لكن الاجتماع سيغطي مجموعة واسعة من القضايا، وأضاف أنه سيتم تقليل عدد الحضور لزيادة كفاءة الاجتماع.وسوف تكون المحادثات الثلاثية بين الرئيس وقائدي الحزبين الكبيرين هي الأولى منذ عام ونصف، ومن المتوقع أن يطلب الرئيس التعاون منهما للمساعدة في التغلب على أزمة كورونا-19، كما سيدعو إلى تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية الثالثة، الذي من المقرر تسليمه إلى البرلمان الشهر القادم.ومن جانبه، يتوقع أن يدعو "جو" إلى إصدار عفو رئاسي عن الرئيسين المسجونين "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه"، ضمن خطوات تعزيز "الوحدة الوطنية".