قاذفات قنابل أمريكية تحلق بالقرب من كوريا الجنوبية

أرسلت الولايات المتحدة طائرتين استراتيجيتين قاذفتين للقنابل من طراز "بي- 1 بي" للتحليق بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.ووفقًا لأحد مواقع تعقب الطائرات، أقلعت القاذفتان من قاعدة "أندرسن" الجوية في غوام، وعبرتا بحر الصين الشرقي ثم حلقتا فوق مضيق كوريا والبحر الشرقي بين كوريا الجنوبية واليابان.ولم يحدد الموقع وقت التحليق، ولكن يبدو أن القاذفتين حلقتا أمس الأربعاء، لكنه قال إن المناورة تضمنت أيضًا اثنتين من ناقلات التزويد بالوقود المحمولة جوًّا، وطائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.وكانت القاذفات الاستراتيجية قد قامت بمهمات طيران في آسيا يوم 12 مايو أيضًا.وجاءت هذه الرحلة الأخيرة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية يوم الأحد الماضي أن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" ترأس اجتماعًا عسكريًّا ناقش فيه "السياسات الجديدة لزيادة تعزيز الردع النووي للبلاد".