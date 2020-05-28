انخفاض صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى أقل مستوى منذ 8 سنوات

Photo : YONHAP News

نما حجم صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل لعام 2019 بأبطأ وتيرة في 8 سنوات.ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل اليوم الخميس، بلغت قيمة الشحنات الصادرة من مستحضرات التجميل الكورية 6.49 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالعام الأسبق.ويمثل هذا الرقم أقل معدل للنمو منذ عام 2011 عندما بلغت نسبة النمو 2.9%.وكانت صادرات منتجات التجميل قد ارتفعت بسبب نمو شعبية ثقافة الكي بوب بأكثر من 50% في عامي 2014 و2015، قبل أن تنخفض إلى 18% في عام 2017، ثم بلغت 27% في عام 2018.وأرجع التقرير هذا الانخفاض الحاد في معدل النمو في عام 2019 إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وزيادة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي.