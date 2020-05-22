إعادة جدولة التصفيات الأولمبية لكرة القدم النسائية في فبراير 2021

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تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لكرة القدم الأولمبية للسيدات لكوريا الجنوبية والصين في فبراير من العام القادم، حيث تم تأجيل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية لعام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأربعاء أنه وافق بعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، على مقترح سيول وبكين بإقامة المباراتين في يومي 19 و24 من شهر فبراير 2021.وسوف تحصل المنتخب الفائز على مكان في أولمبياد طوكيو التي ستقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام القادم.وكان من المفترض أن يلعب الفريقان التصفيات في فبراير من هذا العام، ولكن تم تأجيل المباريات إلى يونيو بسبب جائحة كورونا.لكن مباريات يونيو ألغيت بعد تأجيل أولمبياد طوكيو، ومن ثم بدأت كوريا الجنوبية والصين في مناقشة المواعيد الجديدة للتصفيات قبل الاتفاق على عقدها في فبرايرالقادم.