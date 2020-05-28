كوريا تقدم 3 ملايين دولار مساعدات للاجئين الفنزويليين

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أعلنت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء عن خطة لتقديم أكثر من 3 ملايين دولار هذا العام كمساعدات إنسانية للاجئين الفنزويليين، الذين فروا من الانهيار الاقتصادي في بلادهم.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة تعهدت بتقديم هذه المساعدات خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو لطلب الدعم والمساهمة من المجتمع الدولي للاجئين.وحضر المؤتمر حوالي 40 دولة ووكالة دولية ومنظمة غير ربحية، وتم خلاله مناقشة تدابير دعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين وسط جائحة كورونا.يُذكر أن نحو 5 ملايين لاجئ فنزويلي قد فروا في السنوات الأخيرة إلى دول مجاورة مثل كولومبيا وبيرو وشيلي.وبحسب الوزارة، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في بيرو حوالي 120 ألفًا حتى يوم الثلاثاء، في حين أعلنت الإكوادور عن 37 ألف حالة إصابة، وكولومبيا عن 2000 حالة.