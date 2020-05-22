إلزام ركاب الطائرات بارتداء الكمامات بدءا من اليوم

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بدءا من اليوم الخميس، سيتم إلزام جميع ركاب الطائرات المحلية والدولية في كوريا، بالإضافة إلى ركاب الحافلات العامة وسيارات التاكسي، بارتداء الكمامات، من أجل تقليص الاتصالات مع الموظفين ذوي الصلة إلى أبعد الحدود.وفي هذا السياق، بدأ معظم مرتادي مطار "كيم بو" في سيول في ارتداء الكمامات منذ يوم أمس، كما بدأ الركاب يستخدمون آلات إصدار التذاكر بشكل أكثر، بدلا من التردد على نوافذ تسجيل الدخول التابعة لشركات الطيران، حيث لا يتوجب على الركاب إجراء عملية إصدار التذاكر في حالة حجز المقاعد باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال.وسيتوجب على ركاب الرحلات الجوية الاستمرار في ارتداء الكمامات حتى داخل منطقة فحص جوازات السفر، بحيث يتم التأكد من هوياتهم من خلال أجهزة كشف بصمات الأصابع.وقد بلغت نسبة استخدام هذه الأجهزة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام 17.1%، حيث تضاعفت بالمقارنة مع العام الماضي.