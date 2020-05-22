كوريا تشارك في مهرجان نحن واحد الدولي على الإنترنت

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شارك المخرجان السينمائيان الكوريان "بونغ جون هو" و"سونغ كانغ هو" في مهرجان "نحن واحد" السينمائي الدولي عبر الإنترنت، الذي تستضيفه 20 مؤسسة لتنظيم المهرجانات السينمائية، بما في ذلك مهرجان كان ومهرجان فينيسيا، بالتعاون مع ناشطين على يوتيوب.وقالت تقارير إعلامية أول من أمس الثلاثاء الماضي أنه تم مؤخرا تحديد قائمة بأسماء المشاركين في المهرجان، وهي تضم اسميْ المخرجين الكوريين، وغيرهما من المخرجين العالميين البارزين.وجاء تنظيم هذا المهرجان نتيجة للتعاون بين لجان تنظيم المهرجانات السينمائية الدولية ومجموعة ناشطين على يوتيوب من أجل تقديم المتعة إلى هواة الأفلام في أنحاء العالم، وتوفير تمويل للتغلب على جائحة كورونا، بعد أن توالت عمليات إلغاء المهرجانات السينمائية الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "ترايبكا" للترفيه التي تشرف على تنظيم مهرجان ترايبكا في نيويورك قد تولت مهمة الإشراف على هذا المهرجان عبر الإنترنت.وسوف يبدأ المهرجان اليوم ويستمر لمدة 10 أيام على يوتيوب، حيث يتم عرض 31 فيلما من الأفلام الطويلة، و72 فيلما من الأفلام القصيرة، وقد تم إنتاجها جميعا في 35 دولة، إلى جانب تنظيم 15 برنامجا للحوار.وسوف يمكن لهواة الأفلام التبرع بأموال للإنقاذ من فيروس كورونا حسب إرادتهم وهم يشاهدون الأفلام مجانا، ومن المتوقع أن يتم تقديم التبرعات المالية إلى منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات ذات الصلة.