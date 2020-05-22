الحكومة الكورية تنفذ حملة تخفيضات لتفعيل الاستهلاك المحلي

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قررت الحكومة الكورية تنفيذ حملة تخفيضات واسعة المدى بدءا من السادس والعشرين من الشهر القادم وعلى مدار أسبوعين من أجل التغلب على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وسوف تكون حملة التخفيضات بعنوان "تخفضيات بصحبة كوريا".جاء ذلك القرار في الاجتماع الخامس لمركز التعامل مع الطوارئ الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر الحكومة في سيول، حيث صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بأن الحكومة ستعقد مهرجان التخفيضات الكبرى في أربع مناطق رئيسية، بما في ذلك سوق "نام ديه مون" في سيول.ومن المتوقع أن يشارك في حملة التخفيضات 633 سوقا تقليدية وحوالي ألفي شركة.وتخطط الحكومة لتحمل تكاليف التسويق، بما في ذلك فعاليات التذوق وتوزيع الهدايا، وتحمل تكاليف فروق التخفيضات أيضا، كما تنوي زيادة ميزانية استرداد ضرائب الأدوات الإلكترونية ذات الكفاءة العالية من 150 مليار وون إلى 450 مليار وون.وسيتم البيع بالتخفيض في المواقع الميدانية وأيضا في قنوات التسوق العامة في آن واحد، حيث ستدعم الحكومة إنشاء محلات عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وستصدر كوبونات خصم تبلغ حوالي 40 %.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم فعالية خاصة لتحفيز السفر وزيارة المطاعم في فترة المهرجان.