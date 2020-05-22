البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية

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قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية.جاء ذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهري الذي عقد صباح اليوم الخميس.وبهذا انخفض سعر الفائدة من 0.75 % إلى 0.5 %.وبعد مرور شهرين فقط على وصول انخفاض سعر الفائدة في كوريا إلى أقل من واحد بالمائة لأول مرة في شهر مارس الماضي، سجل سعر الفائدة أقل مستوياته على الإطلاق مرة أخرى.ويذكر أن السوق المالية المحلية كانت تتوقع تجميد سعر الفائدة.ويقول المحللون إن قرار البنك المركزي يشير إلى توقعاته بأن يتعرض الاقتصاد الكوري المرتكز على الصادرات، لصدمة كبيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا-19 في جميع أنحاء العالم.ويشير المراقبون إلى أن الصادرات الكورية انخفضت في شهر أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى 24 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع الميزان التجاري الكوري إلى العجز لأول مرة منذ 99 شهرا، وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام التي يتوقعها البنك المركزي، سالب 0.2 %، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع نسبة 2.1 % التي توقعها في شهر فبراير الماضي.الجدير بالذكر أن البنك المركزي طرح نسبة النمو السلبي لأول مرة منذ 11 عاما، اي منذ نسبة سالب 1.6 % التي توقعها في شهر يوليو من عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.