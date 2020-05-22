إغلاق المرافق العامة في منطقة العاصمة مؤقتًا حتى 14 يونيو

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أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تعزيز إجراءات الحجر الصحي في منطقة سيول الحضرية، بما في ذلك التعليق المؤقت للمرافق والمنشآت العامة كالمتاحف والحدائق، حتى منتصف يونيو.ويأتي ذلك القرار بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين العاملين في مركز لوجستي تديره شركة "كوبانغ" للتجارة الإلكترونية، في مدينة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي".لكن الحكومة أكدت أنها ستحافظ على نظام "التباعد الاجتماعي للحياة اليومية"، بما أن الحالات الأخيرة ما زالت محدودة بمنطقة معينة.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، شدد وزير الصحة "بارك نيونغ هو" على أن فترة الأسبوع أو الأسبوعين القادمين ستكون حاسمة في منع المزيد من تفشي الفيروس في منطقة العاصمة الكبرى.وكجزء من الجهود المبذولة لاحتواء الوضع، سيتم تعزيز إجراءات الحجر الصحي بدءًا من الجمعة وحتى الرابع عشر من يونيو، حيث سيتم تعليق جميع المرافق العامة –بما في ذلك مراكز التدريب والمعارض والمتاحف والحدائق والمسارح الوطنية– خلال تلك الفترة.وسيتم تأجيل أو إلغاء الأحداث التي تستضيفها الحكومات المركزية أو الإقليمية أو الوكالات العامة.وسوف تتخذ الحكومة خطوات إدارية لتوصية المنشآت الترفيهية بالامتناع عن العمل في الأسابيع المقبلة، على أن يتم حث المنشآت التي ستظل مفتوحة على الالتزام التام بإرشادات الحجر الصحي.وفي الوقت نفسه، ينبغي على الطلاب الامتناع عن زيارة مقاهي الانترنت في الوقت الحالي.وقال "بارك" إنه في حالة استمرار انتشار العدوى فقد لا يكون هناك خيار سوى العودة إلى نظام التباعد الاجتماعي الصارم.