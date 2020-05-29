رئيس الوزراء يدعو إلى تبني الرقمنة الكاملة

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أكد رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" أمس الخميس على ضرورة توسيع البنية التحتية الاجتماعية بسرعة، استعدادًا لعصر الرقمنة الكاملة.جاء ذلك في المنتدى الأسبوعي حول القضايا الاجتماعية الذي أطلق عليه "حوار الخميس"، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن كوريا الجنوبية تتخطى مرحلة الرقمنة التي تتصف بـ"اللا تواصل"، إلى مرحلة جديدة متصلة من الرقمنة.وقال إن أفضل استراتيجية للتحول الذاتي في ضوء التطورات الجارية حاليا هي رقمنة المجتمع ككل بسرعة. واستشهد رئيس الوزراء بالتكنولوجيا المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتعلقة بالبيانات والصناعات الخدمات التي لا تقوم على التواصل المباشر.كما دعا "تشونغ" إلى اتخاذ تدابير لتطوير أنظمة التعليم الرقمي عن بعد والأنشطة الثقافية والترفيهية الافتراضية، مع التركيز على الإصلاحات المؤسسية وإلغاء اللوائح التنظيمية.ومن أجل مواجهة الآثار السلبية المحتملة للرقمنة، مثل انهيار المجتمعات وتعمق الفجوة الرقمية، قال "تشونغ" إنه يجب تأمين شبكات الأمان الاجتماعي بشكل أكبر لتغطية تلك المشكلات.