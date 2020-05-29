الحكومة الكورية تقدم الدعم الأرضي لقاعدة ثاد رغم الاحتجاجات

Photo : YONHAP News

وقعت اشتباكات بين الشرطة والمواطنين في منطقة "سونغ جو" في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث كانت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ووزارة الدفاع الكورية تنقل المعدات اللازمة عبر الطريق البري إلى قاعدة عسكرية تضم نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، في إطار عملية ترقية النظام.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم إنها قدمت الدعم الأرضي لقاعدة "سونغ جو" التابعة للقوات الأمريكية ابتداءً من الخميس. وتهدف عملية الترقية إلى تحسين ظروف العمل في القاعدة واستبدال بعض المعدات المتداعية.ومع وصول حوالي 4 آلاف من رجال الشرطة بالقرب من القاعدة، نظم حوالي 70 شخصًا من المواطنين هناك مسيرة لشغل الطريق المؤدي إلى القاعدة، ولكن فرقتهم الشرطة في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة أحد السكان.وقد اكتملت عمليات النقل في حوالي الساعة 6 صباح الجمعة.يُذكر أن الوزارة الكورية والقوات الأمريكية استخدمت سابقًا النقل الجوي لنقل الإمدادات للموقع لمواصلة البناء، بسبب احتجاجات المواطنين المحليين.