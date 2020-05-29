تراجع الناتج الصناعي الكوري بنسبة 2.5% في أبريل

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تراجع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.5% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية، انخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 6% على أساس شهري، بسبب التراجع في صادرات السيارات والشرائح الإلكترونية.ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ أكثر من 11 عامًا، تحديدا منذ ديسمبر 2008 عندما بلغت نسبة التراجع 10.5%.لكن مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، ارتفعت بنسبة 5.3% في أبريل، بينما ارتفع ناتج قطاع الخدمات بنسبة 0.5% على أساس شهري.وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة مؤشر التزامن، وهو مقياس للظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بمقدار 1.3 نقطة على أساس شهري، كما انخفض المؤشر المركب الرائد الذي يتوقع الأداء الاقتصادي المستقبلي في دورات الأعمال بمقدار 0.5 نقطة أيضًا.