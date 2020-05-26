قائد عسكري أمريكي يدعو للاستعداد ضد كوريا الشمالية والتهديدات الأخرى

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دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أعضاء الجيش الأمريكي إلى الحفاظ على استعدادهم للتعامل مع التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية وغيرها، في الوقت الذي يحرصون فيه أيضا على حماية أنفسهم خلال جائحة كورونا-19.جاءت تلك الدعوة خلال اجتماع عبر الفيديو بين رئيس هيئة الأركان الأمريكية "مارك ميلي" مع أعضاء الخدمة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية.وحث "ميلي" أعضاء الخدمة على حماية أنفسهم وأسرهم، مشددًا على أهمية صحتهم في حماية الشعب الأمريكي، وقال إن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث وليست في مصلحة الولايات المتحدة، بدءا من الإرهاب وحتى روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى جميع أنواع التهديدات والتحديات الأخرى.وشدد "ميلي" على أن القوات الأمريكية تعمل بشكل فعال في بيئة وباء كورونا، وحثها على مراقبة الوضع والبقاء دائمًا على استعداد.