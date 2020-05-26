اتحاد البيسبول الكوري يقرر تمديد إقامة المباريات دون جمهور

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قرر دوري البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية مواصلة موسم 2020 دون جمهور، على الأقل لعدة أسابيع أخرى، في ضوء زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في البلاد.وقالت منظمة البيسبول الكورية أمس الخميس إنها ستؤجل خطط عودة المتفرجين والجمهور إلى الملاعب إلى ما بعد 14 يونيو. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت الحكومة إنها ستشدد إجراءات الحجر الصحي للمرافق العامة في منطقة العاصمة سيول حتى منتصف يونيو.وكانت منظمة البيسبول الكورية تنوي السماح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات في نهاية هذا الأسبوع، كما أعدت الأجهزة والمعدات داخل الملاعب لمساعدة الجمهور على الالتزام بالمسافات الآمنة فيما بينهم.وجاء تغيير الخطة في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الإصابة بفيروس كورونا-19 في كوريا إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث تم الإعلان عن 79 حالة جديدة أمس، ويرتبط معظمها بمجموعات العدوى الأخرى في منطقة العاصمة الكبرى.وقد افتتح دوري البيسبول في كوريا يوم 5 مايو دون متفرجين، مما جعل كوريا الجنوبية ثاني دولة في العالم تطلق مباريات البيسبول للمحترفين بعد تايوان.