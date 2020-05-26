انطلاق الدورة البرلمانية الحادية والعشرين غدا السبت

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من المقرر أن تنطلق الدورة الحادية والعشرون للبرلمان الكوري غدا السبت.وقبل يوم واحد من انطلاق الدورة الجديدة، واصل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية فرض ضغوط ضد بعضهما البعض، حيث قال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" في اجتماع للجنة العليا للحزب إنه يتوجب على الدورة البرلمانية الحادية والعشرين تنفيذ عدد من المهام العاجلة، أبرزها التغلب على الأزمة الوطنية والاستعداد لعهد ما بعد جائحة كورونا-19.وأكد على ضرورة انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في موعدها المقرر دون تأخير، من أجل دفع عجلة العمل البرلماني.ومن جانبه، قال زعيم التكتل البرلماني عن حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ" إن حزبه مستعد للتعاون مع الحزب الحاكم في تشكيل البرلمان إذا أظهر الحزب الحاكم روح التعاون والتعايش المشترك مع أحزاب المعارضة.وفيما يتعلق بتخصيص ميزانية تكميلية إضافية ثالثة، قال الحزب المعارض الرئيسي إنه سيدعم الجهود للتغلب على الأزمة الوطنية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ، لكنه أشار إلى أن عملية تخصيص ميزانية إضافية يجب أن تأخذ في الاعتبار السلامة المالية للبلاد.وكان "تشو" قد أكد من قبل خلال لقائه مع الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس على أهمية ألا يتجاوز معدل الديون الوطنية على الناتج المحلي الإجمالي 40%.الجدير بالذكر أن الحكومة والحزب الحاكم يسعيان لتخصيص أكبر ميزانية تكميلية على الإطلاق للاستجابة الاستباقية للأزمة التي تواجهها البلاد بسبب جائحة كورونا.