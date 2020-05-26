النيابة العامة تستدعى وريث سام سونغ مرة أخرى لاستجوابه

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حضر نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" وريث مجموعة "سام سونغ" إلى مكتب المدعي العام المركزي في منطقة سيول صباح اليوم الجمعة للمثول لتحقيقات النيابة.وكان "لي" قد خضع لتحقيقات النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي أيضا لمدة 17 ساعة، نفى خلالها "لي" التهم الموجهة إليه .وقال "لي" إنه لم بتلق أي تقارير عن القصايا المتعلقة بخلافته الإدارية لمجموعة "سام سونغ"، وأنه لم يصدر تعليمات تتعلق بهذا الشأن.الجدير بالذكر أن النيابة العامة تشتبه في أن إدارة "سام سونغ" خفضت عن قصد قيمة شركة "جيه إيل" الصناعية قبل دمجها مع شركة "سام سونغ سي آند تي" ضمن الجهود الرامية إلى المساعدة في دعم الوريث في خلافته الإدارية.كما تشتبه أيضا في إجراء احتيال محاسبي في شركة "سام سونغ بايولوجيكس" التابعة لشركة "جيه إيل"، لتسهيل عملية الاندماج، الأمر الذي ساعد "لي جيه يونغ" في النهاية على إصلاح هيكل الحوكمة في المجموعة.