انخفاض عدد العاملين بصفة دائمة في كوريا بسبب فيروس كورونا

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اتضح أن وباء كورونا أثر سلبيا على سوق العمل الكورية بشكل شامل، حيث امتدت التأثيرات إلى العاملين بصفة دائمة، بالإضافة إلى التأثيرات التي حدثت بالفعل للعاملين بصفة مؤقتة.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التوظيف والعمل الكورية أمس الخميس، شهد عدد العاملين في البلاد حتى نهاية شهر أبريل الماضي انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 18 مليونا و224 ألفا.وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين بصفة مؤقتة انخفض بنسبة أكثر من 7% في أبريل الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، فيما شهد عدد العاملين بصفة دائمة انخفاضا بنسبة 0.9%.كما أشار التقرير إلى أن عدد العاملين في الشركات التي يتجاوز عدد عمالها 300 شخص شهد زيادة بمقدار 14 ألفا، بينما انخفض عدد العاملين في الشركات التي يقل عدد عمال كل منها 300 شخص بمقدار 379 ألفا.وقال التقرير إن عدد العاملين في الفنادق والمطاعم انخفض بنسبة 13%، والمجالات التعليمية والسياحية بنسبة 5%.