عودة 180 كوريا من روسيا في رحلة خاصة

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وصل حوالي 180 مواطنا كوريا جنوبيا إلى وطنهم من روسيا في رحلة خاصة يوم أمس الأحد، رغم توقف الحركة الجوية في روسيا بسبب وباء كورونا.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن رحلة جوية كورية تقل على متنها 230 راكبا غادرت من مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو في حوالي الساعة الـ7 من مساء السبت.وأضافت أن الرحلة وصلت إلى مطار إنتشون الدولي صباح الأحد، وأن جميع المسافرين قد خضعوا لفحوصات الحمى قبل الصعود على متن الطائرة، وعند وصولهم إلى كوريا الجنوبية، تم إجراء اختبار على جميع الركاب للكشف عن الفيروس، وأيضا وضعهم في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.ومن بين الركاب، كان هناك حوالي 40 من أصل كوري إلى جانب أفراد عائلات من كوريا الجنوبية كانوا يقيمون في موسكو وسانت بطرسبرغ.وقد أعادت رحلات خاصة مماثلة مواطنين كوريين جنوبيين من روسيا في أيام 7 و14 و25 أبريل، و16 مايو.