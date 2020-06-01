كوريا الجنوبية تكتشف المزيد من رفات جنود الحرب الأهلية في المنطقة منزوعة السلاح

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اكتشفت كوريا الجنوبية المزيد من الرفات التي يعتقد أنها لجنود قتلوا في الحرب الأهلية الكورية داخل المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود مع كوريا الشمالية.ووفقًا لوزارة الدفاع في سيول يوم أمس الأحد، تم العثور على ما مجموعه 133 شظية عظمية على الجانب الكوري الجنوبي من مرتفعات "رأس السهم" في منطقة "تشوروان"، منذ أن استأنف الجيش مشروع التنقيب عن رفات الجنود هذا العام، يوم 20 أبريل الماضي.وخلال عملية التنقيب، اكتشف الجيش أيضًا أكثر من 14 ألفًا و800 مادة يعتقد أنها من متعلقات الجنود المتوفين التي تركوها.وقالت الوزارة إنها ستواصل الجهود لتشجيع كوريا الشمالية على الاستجابة لدعوات التنقيب المشترك بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.