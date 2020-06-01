لا إشعار أمريكي لدعوة كوريا لقمة مجموعة السبع

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قال المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد إن الولايات المتحدة لم تعط أي إشعار مسبق حول نية الرئيس "دونالد ترامب" دعوة كوريا الجنوبية لحضور قمة مجموعة السبع في شهر سبتمبر القادم.وكان "ترامب" قد قال أول من أمس السبت إن مجموعة السبع في شكلها الحالي هي "مجموعة من الدول التي عفا عليها الزمن للغاية"، وأنه يجب دعوة كل من روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند أيضًا إليها.ويذكر أن مجموعة السبع تتكون حاليا من أكبر سبعة اقتصادات متقدمة حسب صندوق النقد الدولي، حيث تضم كلا من: الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، أما كوريا الجنوبية والدول الثلاث الأخرى التي ذكرها ترامب فليست أعضاء في هذه المنظمة الاقتصادية الحكومية الدولية.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري للصحفيين أمس بأن المكتب الرئاسي الكوري على علم بموقف "ترامب" وأنه سيحتاج إلى التشاور مع واشنطن بشأن هذه المسألة.وأشار المسؤول إلى أن كوريا لم تحصل على إشعار مسبق من الولايات المتحدة بشأن خطة "ترامب" لدعوتها لحضور قمة مجموعة السبع.