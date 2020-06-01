الحكومة الكورية توصي المنشآت عالية المخاطر بالامتناع عن العمل

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وسط استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة العاصمة الكورية سيول، أوصت الحكومة اليوم الثلاثاء المرافق ذات المخاطر العالية للعدوى بالامتناع عن العمل.وصنفت الحكومة تلك المنشآت إلى ثمانية أنواع، تشمل: الحانات وغرف الكاريوكي والنوادي الليلية والنوادي الرياضية الداخلية وأماكن الحفلات الموسيقية المغلقة التي تقدم عروضا دائمة، واعتبرتها مرافق "عالية المخاطر" لنشر العدوى.وقالت السلطات الصحية إن الحكومة ستوصي هذه المرافق في جميع أنحاء البلاد بالامتناع عن العمل بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. وإذا اختارت تلك المرافق الاستمرار في العمل رغم هذه التوصية، فإن أصحابها سوف يُطالبون بعمل سجل رقمي للعملاء بواسطة "رمز الاستجابة السريعة"، المعروف اختصارا بـ"كيو آر"، إلى جانب الالتزام بالإرشادات الأساسية مثل ارتداء الأقنعة وتطهير المكان.وسوف يخضع المالكون والمستخدمون الذين ينتهكون هذا الإجراء الإداري لعقوبات تصل إلى ثلاثة ملايين وون، إلى جانب تعليق أعمالهم.وقالت الحكومة إنها ستبدأ في تطبيق التسجيل الرقمي اليوم الاثنين في 19 مؤسسة في سيول وإنتشون وديجون، على أساس تجريبي.