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السياسية

اليابان تستمر في تجاهل دعوة كوريا لرفع القيود التجارية

Write: 2020-06-01 10:56:12

اليابان تستمر في تجاهل دعوة كوريا لرفع القيود التجارية

Photo : YONHAP News

لم ترد اليابان على دعوة كوريا الجنوبية لرفع قيود التصدير التي فرضتها في العام الماضي، حيث انتهى الموعد النهائي للرد على تلك الدعوة أمس الأحد.
وكانت وزارة التجارة الكورية قد منحت طوكيو في وقت سابق من الشهر الماضي، مهلة حتى نهاية شهر مايو لتعديل موقفها من قيود التصدير التي فرضتها في شهر يوليو من العام الماضي، على ثلاث مواد صناعية رئيسية، كما أزالت اليابان اسم كوريا الجنوبية من قائمة شركائها الموثوقين.
وفي ذلك الوقت، حث "لي هو هيون" وكيل وزارة التجارة الكورية اليابان على الرد على هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه قد مر عام تقريبا منذ أن أعلنت اليابان قيود الصادرات. وقال "لي" إنه لا توجد مشاكل تعيق صادرات اليابان إلى كوريا الجنوبية، وبالتالي فإنه لا يوجد سبب يدعوها إلى التردد في رفع قيودها التجارية.
وقد صرح مسؤول كبير في وزارة التجارة للكي بي إس أمس الأحد بأن اليابان لم ترد بعد على هذه الدعوة، وقال إن الحكومة الكورية لا تعرف ما إذا كانت طوكيو سترد أم لا.

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