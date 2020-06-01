الحكومة الكورية تجري عمليات تفتيش طارئة على 4300 منشأة لوجستية

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قررت الحكومة إجراء عمليات تفتيش طارئة على أكثر من 4300 مرفق لوجستي في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب ظهور مجموعة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في مركز توزيع شركة "كوبانغ" في مدينة "بوتشون".وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الحكومة ستجري عمليات تفتيش على أربعة آلاف 361 منشأة لوجستية على مستوى البلاد حتى يوم الخميس.وسوف يتحقق المفتشون الحكوميون مما إذا كانت تلك المرافق تتبع إرشادات الحجر الصحي الحكومية، وكيفية استجابتها للمرضى المشتبه بهم.وتشمل المرافق الخاضعة للتفتيش المستودعات التي تديرها الشركات، والمراكز اللوجستية، ومباني تخزين الأغذية والمنتجات الأخرى.وقامت الحكومة بفحص 20 مركزاً من هذا النوع في منطقة العاصمة يومي الجمعة والسبت، حيث ضبطت 135 حالة تتطلب تحسين إجراءات الحجر الصحي.