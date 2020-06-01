المعسكر الحاكم يوافق على أكبر ميزانية تكميلية على الإطلاق

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اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم على الميزانية التكميلية الثالثة التي ستكون الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية، والتي تستهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا-19.وفي هذا السياق عقد المعسكر الحاكم اجتماعا اليوم الاثنين حيث وافق على العمل للحصول على مصادقة البرلمان على الميزانية التكميلية الضخمة خلال هذا الشهر.وخلال اجتماع البرلمان قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كيم تيه نيون" إن كوريا بحاجة إلى سياسات مالية توسعية للاستعداد لأسوأ الأوضاع، مشددًا على أهمية التمرير السريع للميزانية وتنفيذها.ومن جانبه قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة ستقدم مشروع قانون الميزانية التكميلية إلى البرلمان يوم الخميس، موضحا أنه سيكون الأكبر في تاريخ كوريا.وتعهد "هونغ" بأن تقوم الحكومة باستعدادات لضمان التنفيذ السريع للميزانية، مشيرا إلى أنها ستنفذ 75% من الميزانية المخططة في غضون ثلاثة أشهر بعد الحصول على تصديق البرلمان.