واشنطن تدعو حلفاءها للتعاون من أجل التعامل مع تهديدات الصين

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة يمكن أن تتشارك مع الدول في جميع أنحاء العالم، بما في حلفاؤها مثل كوريا الجنوبية، لمواجهة "التهديدات" التي تشكلها القدرات العسكرية الصينية.جاء ذلك في مقابلة أمس الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حيث قال أيضا إن التقدم العسكري للحزب الشيوعي الصيني أمر حقيقي، وأن الأمين العام للحزب "شي جين بينغ" عازم على بناء قدراته العسكرية. وبالإضافة إلى وصف "شي" بـ"الأمين العام" بدلاً من "الرئيس"، قال وزير الخارجية الأمريكي إن وزارة الدفاع تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أنها قادرة على التعامل مع هذا التهديد.وشدد "بومبيو" على أنه في عهد الرئيس "دونالد ترامب" ستحفظ وزارة الدفاع والجيش والأمن الوطني الولايات المتحدة في وضع يمكنها من حماية الشعب الأمريكي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستضمن أنها يمكن أن تكون شريكًا جيدًا لحلفائها مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والبرازيل وأوربا، وأن القرن القادم سوف يكون قرنًا غربيًا قائما على الحريات التي تمتلكها الولايات المتحدة.