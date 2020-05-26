تراجع صادرات الكورية بنسبة 24% في مايو

Photo : YONHAP News

تقلص حجم صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 20% للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، أن حجم شحنات البلاد الصادرة قد وصل إلى 34,8 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 23,7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال التقرير إن الانخفاض تباطأ بشكل طفيف مقارنة بالانخفاض الذي تم تسجيله الشهر الأسبق بنسبة 25,1%، لكن حجم الصادرات الشهرية انخفض بأكثر من 20% لمدة شهرين متتاليين.كما تراجعت الواردات بنسبة 21,1% في مايو، لتصل إلى 34,4 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة الانخفاض.وبذلك تكون كوريا قد سجلت فائضا تجاريا قدره 440 مليون دولار في مايو، بعد أن كانت قد سجلت عجزا للمرة الأولى منذ 99 شهرا في شهر أبريل.