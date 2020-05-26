انخفاض حجم صادرات الدول المصدرة الرئيسية العشر في مارس

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تبين أن حجم صادرات كل الدول المصدرة الرئيسية العشر على مستوى العالم قد شهد انخفاضا في شهر مارس الماضي الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، بلغ حجم صادرات الصين 185 مليارا و146 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 6,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم صادرات الولايات المتحدة فبلغ 134 مليارا و580 مليون دولار في مارس، بانخفاض نسبته 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم الصادرات الكورية 46 مليارا و353 مليون دولار، بانخفاض 1.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصبح بذلك الأقل من بين الدول المصدرة الرئيسية العشر من حيث معدل انخفاض حجم الصادرات.وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يسجل حجم صادرات الدول العشر انخفاضا أكثر في شهر أبريل بسبب سياسات الإغلاق التي انتهجتها الولايات المتحدة والدول الأوربية لمنع انتشار فيروس كورونا.