كوريا تعلن عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

تم الإعلان عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 11 ألفا و503 أشخاص.ومن بين حالات الإصابة الـ35 الجديدة: 30 حالة محلية المصدر، منها 18 حالة في مدينة إنتشون، و11 حالة في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في مدينة ديغو، أما الحالات الخمس المتبقية فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا قد بدأ يسجل زيادة مرة أخرى بسبب العدوى الجماعية في المركز اللوجستي بمدينة "بوتشون"، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 79 يوم الثامن والعشرين من مايو، و58 يوم التاسع والعشرين، و39 يوم الثلاثين، و27 يوم الحادي والثلاثين.وبلغ إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 10 آلاف و422 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271 حالة وفاة حتى الآن.