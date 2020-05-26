حجم التجارة الكورية يقل عن تريليون دولار هذا العام بسبب كورونا

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من المتوقع أن يقل حجم التجارة الكورية عن تريليون دولار هذا العام بسبب تراجع الصادرات الناجم عن جائحة كورونا.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يصل حجم التجارة الكورية هذا العام إلى 950 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات إلى 496 مليار دولار، بانخفاض نسبته 8.5%، فيما سيسجل حجم الواردات 454 مليار دولار، بانخفاض 9.8%.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أكثر من تريليون دولار سنويا في حجم التجارة خلال العام الماضي، وللعام الثالث على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بلغ حجم الصادرات الكورية 542 مليار و410 ملايين دولار العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.3% مقارنة بالعام الأسبق. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 10% من معدل انخفاض الصادرات منذ عام 2009 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية.وبلغ حجم الواردات العام الماضي 503 مليارات و230 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6%، حيث تجاوز حجم التجارة الكورية تريليون دولار العام الماضي.وقالت هيئة الجمارك الكورية في تقرير لها إن حجم الصادرات انخفض بنسبة 24.3% في شهر أبريل الماضي، بعد أن كانت نسبة الانخفاض0.7% في الشهر الأسبق.وتوقع البنك المركزي أن يبلغ حجم الصادرات الكورية 545 مليار دولار، وحجم الواردات 500 مليار دولار، خلال العام القادم، ليتجاوز حجم التجارة الكورية تريليون دولار مرة أخرى.